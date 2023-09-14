Во Владимирской области вновь открылись 16 почтовых отделений на селе

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почтовые отделения в 16 населённых пунктах Владимирской области снова принимают клиентов. Раньше пенсии, пособия, газеты и письма жителям этих посёлков и деревень на дом доставляли почтальоны, а другие услуги были доступны в близлежащих отделениях и районных центрах.

Так, отделение в посёлке станции Сарыево снова работает 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Это позволяет оказывать клиентам полный объём услуг и сервисов.

«После перерыва мы возобновили работу 16 сельских отделений. Мы понимаем, как это важно для жителей региона, ведь почта на селе – зачастую единственный центр социальной жизни. Компания вместе с местными администрациями и центрами занятости ищет сотрудников на вакантные должности, чтобы отделения могли работать в привычном для людей режиме», — прокомментировал директор УФПС Владимирской области Евгений Манов.