На пожаре во Владимире спасли трех человек, еще 15 были эвакуированы

фото ГУ МЧС по Владимирской области

14 сентября в 12.35 произошел пожар в многоквартирном жилом доме на ул. Горького.

Когда пожарные прибыли на место, то у видели, что горит балкон на третьем этаже девятиэтажного дома. Сотрудники МЧС сформировали звенья газодымозащитной службы для тушения пожара, эвакуации и спасения людей.

На пожаре спасено 3 человека. Эвакуировано 15 человек, в том числе 2 детей. Пожарные ликвидировали огонь на балконе на площади 5 квадратных метров, не дав ему перейти внутрь квартиры.

Как удалось установить дознавателю МЧС, на момент пожара хозяин квартиры находился в комнате. Мужчина увидел дым, осмотрел квартиру и понял, что горит балкон. Он вызвал пожарную охрану, попытался самостоятельно потушить огонь, но получил ожог левой руки. Мужчина смог покинуть квартиру до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сотрудники «скорой» оказали ему помощь.

К ликвидации пожара привлекалось 14 человек личного состава и 5 единиц техники.