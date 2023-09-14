Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 сентября 2023 13:07

На пожаре во Владимире спасли трех человек, еще 15 были эвакуированы

Житель Владимира пытался потушить пожар на балконе, но получил ожог руки
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото ГУ МЧС по Владимирской области

фото ГУ МЧС по Владимирской области

14 сентября в 12.35 произошел пожар в многоквартирном жилом доме на ул. Горького.

Когда пожарные прибыли на место, то у видели, что горит балкон на третьем этаже девятиэтажного дома. Сотрудники МЧС сформировали звенья газодымозащитной службы для тушения пожара, эвакуации и спасения людей.

На пожаре спасено 3 человека. Эвакуировано 15 человек, в том числе 2 детей. Пожарные ликвидировали огонь на балконе на площади 5 квадратных метров, не дав ему перейти внутрь квартиры.

Как удалось установить дознавателю МЧС, на момент пожара хозяин квартиры находился в комнате. Мужчина увидел дым, осмотрел квартиру и понял, что горит балкон. Он вызвал пожарную охрану, попытался самостоятельно потушить огонь, но получил ожог левой руки. Мужчина смог покинуть квартиру до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сотрудники «скорой» оказали ему помощь.

К ликвидации пожара привлекалось 14 человек личного состава и 5 единиц техники.