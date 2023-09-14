Мэр Дмитрий Наумов оценил новую коммунальную технику, прибывшую во Владимир

фото с сайта мэрии

Глава города Владимира Дмитрий Наумов побывал на производственной базе муниципального «Центра управления городскими дорогами», где оценил новую технику.

Напомним, что в этом году ЦУГД планирует закупить 29 единиц коммунальной и спецтехники, в том числе автогрейдеры, комплексные дорожные машины, разметочную машину, бульдозер, несколько погрузчиков различного класса и другую спецтехнику.

На сегодняшний день предприятие уже получило около 20 единиц техники: пескоразбрасыватели, мини-погрузчики, подметальную вакуумную уборочную и разметочную машины, колесный экскаватор, бульдозер, вибрационный каток, лаповый снегопогрузчик, автогрейдер и т.д.. Уже проторгованы и ожидаются в ближайшее время универсальный погрузчик, автогидроподъемники, эвакуатор, экскаватор, несколько комплексных дорожных машин.

По соглашению с региональным правительством город в течение 3 лет планирует закупить около 70 единиц новой коммунальной техники. В добавление к 29 единицам новой техники, уже закупленной в этом году, по дополнительному соглашению с Минтрансом региона планируется поставка еще около 10 единиц.

В связи с появлением новой коммунальной техники требуются водители, машинисты, бульдозеристы, трактористы, дворники.