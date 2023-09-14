Во Владимирской области местный житель обвиняется в продаже пистолета

Фото: УФСБ России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, в ходе работы сотрудники ведомства задержали 42-летнего мужчину, который обвиняется в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

По версии следствия, в 2017 году мужчина купил пистолет марки «ТТ» калибра 7,62 миллиметра, который в июле 2021 года продал знакомому в Юрьев-Польском. После этого владимирца задержали, дома у него во время обысков изъяли охотничье ружье и 228 патронов различного калибра.

На днях по данным фактам возбуждены уголовные дела, расследование которых продолжается.