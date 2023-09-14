Счетная палата выявила нарушения по содержанию дорог во Владимире

фото с сайта городской администрации

Счетная палата Владимирской области обнародовала итоги законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных Владимиру на ремонт и содержание дорог в 2020 году – I квартале 2023 года.

За этот период на привидение в порядок дорог было выделено 978 миллионов рублей, в том числе 773,2 миллиона из областного бюджета. Фактически выполнены работы на 143 объектах, в том числе на 77 объектах в рамках нацпроекта. Проверка показала, что деньги расходовались неэффективно, а бюджету был нанесен ущерб.

В частности, МКУ "Благоустройство" вместо, того чтобы контролировать работы самостоятельно, наняло подрядчиков на 10,2 миллиона рублей. Кроме того, за нарушение сроков выполнения работ не выплачивались пени на общую сумму 1,1 миллиона рублей. Эти деньги не поступили в городскую казну.

Подрядчики не возвращали материалы после проведения работ по замене люков, а сведения об утилизации, сдаче металлолома в пункты приема или его передаче на ответственное хранение не представлены. По оценке Счетной палаты, стоимость возвратного материала составила около 450 тысяч рублей.

Паспорта были оформлены только на 30% автомобильных дорог. Право собственности муниципалитета ни на одну дорогу не оформлено. На отремонтированных дорогах специалисты нашли дефекты, что говорит о недостаточном качестве и контроле со стороны чиновников.

В адрес главы Владимира направлено представление, содержащее требования по устранению выявленных нарушений и недостатков. Вся информация о нарушениях была передана в региональное УМВД и областную прокуратуру.