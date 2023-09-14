В Муромском районе 13-летняя девочка попала в больницу после падения с лошади

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Мурома проведена проверка Центра конного спорта и иппотерапии «Зеленая Слобода» в части оказания услуг по организации верховых конных прогулок.

Установлено, что 2 0 июля текущего года 13-летняя девочка во время прогулки на лошади в присутствии инструктора упала и получила травмы, с которыми ее доставили в Муромскую детскую больницу. Там у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытый перелом левой плечевой кости и ушибы головы.

Прокуратура не обнаружила записи о проведении с девочкой инструктажа по технике безопасности в соответствующем журнале. Также в конном клубе отсутствуют информационные стенды о правилах поведения в спортивном центре.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что организация не обеспечило безопасное предоставление услуг, в результате чего девочке был причинен тяжкий вред здоровью. Материалы передали в Следственное управление СК России по Владимирской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Доследственная проверка находится на прокурорском контроле.