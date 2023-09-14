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Современные газовые котельные обеспечат теплом интернаты Владимирской области .

В этом году будут введены в эксплуатацию котельные в пансионате поселка Гусевский, в Болотском и Балакиревском интернатах. В следующем году - на территории Папулинского дома-интерната и отделения милосердия Меленковского комплексного центра, сообщили в Минсоцзащиты.

Современная блочно-модульная газовая котельная – это автономная мобильная установка, обеспечивающая стабильную подачу тепла. Температурный режим можно регулировать самостоятельно. Котельные безопасны, просты в эксплуатации и надёжны. Средства на их строительство выделяются из областного бюджета.