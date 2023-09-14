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НовостиОбщество14 сентября 2023 10:12

Современные газовые котельные обеспечат теплом интернаты Владимирской области

Температурный режим можно регулировать самостоятельно
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Современные газовые котельные обеспечат теплом интернаты Владимирской области .

В этом году будут введены в эксплуатацию котельные в пансионате поселка Гусевский, в Болотском и Балакиревском интернатах. В следующем году - на территории Папулинского дома-интерната и отделения милосердия Меленковского комплексного центра, сообщили в Минсоцзащиты.

Современная блочно-модульная газовая котельная – это автономная мобильная установка, обеспечивающая стабильную подачу тепла. Температурный режим можно регулировать самостоятельно. Котельные безопасны, просты в эксплуатации и надёжны. Средства на их строительство выделяются из областного бюджета.