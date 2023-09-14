Во Владимире в школе №6 открыта мемориальная доска майору Михаилу Родионову

Мемориальная доска майору полиции Михаилу Родионову в школе №6 Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Утром 14 сентября в школе №6 города Владимира состоялось знаковое событие — здесь открыли мемориальную доску в честь майора полиции Михаила Родионова, сотрудника СОБР «Сунгирь» Управления Росгвардии по Владимирской области, погибшего 3 марта 2022 года во время выполнения служебно-боевых задач на Украине.

В церемонии открытия мемориала приняли участие начальник регионального Управления Росгвардии генерал-майор Андрей Медведев, сослуживцы Михаила, педагоги и учащиеся школы №6 и члены семьи героя.

Родные Михаила Родионова отметили, что он всегда был добрым и отзывчивым человеком и часто помогал не только людям, но и больным животным. Михаил вел активный образ жизни, и еще в студенческие годы был добровольным помощником милиции, а потом и сам влился в ее ряды и посвятил службе в ОВД почти 30 лет.

Мемориальная доска в честь майора Родионова, увенчанная Орденом Мужества, разместилась в вестибюле школы. В конце церемонии состоялось возложение цветов.