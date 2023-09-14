В августе во Владимирской области волонтеры нашли 66 пропавших человек

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За август по Владимирской области в отряд "ЛизаАлерт" поступило 85 заявок на поиск. Из них: поиск в природной среде - 42, поиск в городе - 43. Были найдены - 66 человек - 64 живых, двое погибли. До сих пор остаются не найдены 9 человек.

Заявок на поиск родных - 7, все были найдены. Неподтвержденных заявок оказалось - 3.

На поиск детей до 18 лет поступило 9 заявок. Живыми нашли 8, до сих пор не найден 1.

Всего с 1 января по 31 августа во Владимирской области в отряд поступила 458 заявок, из них поиск в природной среде - 200, поиск в городе - 258.

Найдены - 399, из них: живы - 376, погибли - 23. До сих пор остаются не найдены - 29. В том числе, на поиск детей до 18 лет поступило 85 заявок. Найдены, живы - 83, найдены, погибли - 1, до сих пор не найден - 1.