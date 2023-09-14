Во Владимире спортшколу имени Прокуророва возглавил новый руководитель

фото со страницы Олега Фролова в ВКонтакте

Во владимирской спортшколе по лыжным гонкам и биатлону сменился руководитель. Вместо Дениса Храмова новым директором назначили кандидат в мастера по ездовому спорту и по биатлону Олега Фролова. Об этом он сообщил сам на странице в ВКонтакте.

«Открываю новую страничку своей трудовой книжки. Назначен директором ДЮСШ по лыжным гонкам и биатлону им.олимпийского чемпиона А.А.Прокуророва. Волнуюсь как первоклассник. Полномочия широчайшие, от мытья окон до ведения совещаний», - написал Олег Фролов.