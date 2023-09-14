Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 сентября 2023 6:47

В Муроме жителям 56 домов вернули больше 6 миллионов рублей за отопление

Нарушение вскрылось во время прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверке соблюдения законодательства в сфере ЖКХ надзорное ведомство Мурома установило, что с 1 декабря 2022 по 17 января 2023 года в ряде домов была снижена температура в радиаторах отопления, в связи с чем все это время услугу им предоставляли ненадлежащую. Также в некоторых домах наблюдалось падение температуры горячей воды.

По данным фактам прокуратура внесла руководителю теплоснабжающей компании представление, которое было рассмотрено и удовлетворено, в результате жильцам 56 многоквартирных домов сделали перерасчет за услуги ЖКХ на общую сумму 6,5 миллионов рублей. Двое сотрудников компании были наказаны в дисциплинарном порядке.