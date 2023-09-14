Из Владимирской области в зону СВО отправили гуманитарную помощь для бойцов

фото регионального Правительства

Более 5 тонн груза доставил гуманитарный конвой Правительства региона владимирским военным в Республику Крым, Херсонскую и Запорожскую области по поручению

Бойцам в зону проведения специальной военной операции привезли беспилотники, электронные устройства, генераторы, инструменты для возведения укрытий и ремонта техники, средства маскировки, медикаменты, спецодежду, личные посылки и многое другое. В формировании груза принимали активное участие все муниципалитеты области.

«Доставили непосредственно в войсковые формирования необходимые бойцам вещи, инструменты, в том числе для ремонта техники, бытовые вещи, согласно поданным их командирами заявкам», - сообщил Сергей Наумов.

Он также рассказал, что работа конвоя проходила в непростых условиях прифронтовой зоны с обеспечением требований безопасности. На отдельных сложных участках колонну сопровождали боевые машины под прикрытием владимирских бойцов.

Члены владимирской делегации встретились с бойцами и командованием частей, обсудили дальнейшее взаимодействие. Трогательным моментом стало общение наших бойцов с родителями по онлайн-связи.