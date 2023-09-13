Во Владимире «Газель» врезалась в стоявший на дороге тягач с полуприцепом

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария случилась около 7 часов утра на федеральной трассе Р-132, у дома №103 по улице Ноябрьская микрорайона Юрьевец.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Газели», ехавший в сторону Владимира врезался в полуприцеп попутного большегруза, стоявшего в тот момент в правой полосе.

В результате столкновения водитель «Газели» был доставлен прибывшей на место ДТП бригадой «скорой помощи» в больницу.

По факту случившегося в ГИБДД проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.