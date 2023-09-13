В Александрове двое мужчин украли металл через пролом в стене гаража

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники полиции Александрова раскрыли совершенную в начале сентября кражу из гаража местного жителя.

Потерпевший в тот день заявил, что неизвестные делали пролом в стене и вынесли из его гаража металл на 5000 рублей. Прибывшие на место происшествия эксперты в составе следственно-оперативной группы обнаружили отпечатки пальцев, пригодные для идентификации. Благодаря ним удалось выйти на 24-летнего местного жителя, а затем и на второго подозреваемого, которым оказался его 35-летний знакомый.

У мужчин обнаружили и украденный металл, который изъяли. По факту кражи расследуется уголовное дело, обоих подозреваемых на время следствия заключили под стражу.