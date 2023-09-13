Во Владимирскую область приехали на отдых 330 ребят из Донбасса

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, накануне в региона приехали 330 детей из ДНР, которые поедут отдыхать в лагеря «Олимп» и «Искатель» в Собинском районе. Для них приготовили экскурсии по всему региону и встречи с разными интересными людьми. Смена будет длиться до 25 сентября.

Ранее во Владимирскую области приезжали на отдых в общей сложности более 500 ребят из Донецкой Народной Республики. По словам руководителей министерства образования и молодежной политики региона, многие из них очень рады приехать именно сюда, чтобы не только увидеть исторические места, но и обзавестись новыми друзьями.