В Муроме автолюбителя лишили прав после приема «Корвалола»

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, на днях Муромский городской суд отклонил жалобу водителя, которого ранее лишили прав после того, как он употребил «Корвалол».

Мужчину остановили инспекторы ГИБДД и обнаружили у него признаки опьянения. В ходе медицинского освидетельствования в наркодиспансере в его организме обнаружили фенобарбитал — психотропное вещество, запрещенное к незаконному обороту в России. Это вещество входит в состав «Корвалола».

Водитель указал, что принимал и другие содержащие фенобарбитал препараты по назначению врача-кардиолога, также в них содержался оксазепам. При этом мужчина объяснил, что не знал о сроках выхода этих веществ из организма. Вместе с тем, вождение в состоянии опьянения, включая опьянение, вызванное лекарствами, закон запрещает.

Тем не менее, городской суд не согласился с доводами автолюбителя и не изменил решение мирового суда, лишившего его прав на 1,5 года и оштрафовавшего на 30 тысяч рублей.

Решение было признано законным и обоснованным и вступило в законную силу.