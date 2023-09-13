Во Владимирской области полностью отменяются два электропоезда

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, принято решение об отмене с 30 сентября пары электропоездов 6408\6409. Состав №6408 едет по выходным из Владимира в город оружейников и отправляется из столицы региона в 09.09 прибытием в Ковров в 10.28.

А поезд №6409 следует в обратном направлении, в 13.29 выезжая из Коврова и прибывая во Владимир в 14.33.

Следует отметить, что после отмены данных поездов ни в выходные, ни в будние дни обеденных электричек между этими двумя городами, отправляющихся из Коврова, уже не останется. Так что пассажирам придется воспользоваться «Ласточками» из Нижнего Новгорода, либо отправиться в поездку на автобусе.