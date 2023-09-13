Губернатор Александр Авдеев: "Артем Осипов будет работать дальше!"

фото регионального Правительства

На брифинге, посвященном итогам выборов в Заксобрание, губернатора Александра Авдеева спросили о возможных кадровых перестановках в команде.

Глава региона отметил, что все основные, узнаваемые лица останутся в команде. Но некоторые изменения возможны. В частности, речь зашла о региональном министре здравоохранения Артеме Осипове. Ходили слухи, что он не выйдет из отпуска.

«Осипов будет работать дальше! Сейчас он в отпуске».

На вопрос: "А останется ли он на своей должности или уйдет на повышение?", губернатор лаконично ответил, что скоро мы обо всем узнаем.