Владимирское предприятие «Аби» прокомментировало введенный карантин по АЧС

. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Как сообщает занимающаяся выпуском мясной продукции компания «Аби», сотрудники департамента качества предприятия совместно с представителями Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям провели отбор проб свиного сырья, и по результатам исследования проб от поставщика из Курской области ввели карантин.

Однако ввели его лишь на два авторефрижератора с госномерами АН 4256 33 и АН 610933. Обе машины опечатали специалисты Центра ветеринарии Владимирской области, после чего изолировали на территории склада, расположенного по улице Мещерская, 11, находящегося в 10 километрах от производства.

В компании добавили, что свинина герметично упакована, и ни одна из этих упаковок непосредственно в цеха не поступала. В целом объем заблокированной партии оказался невелик и к ограничениям в производстве не приведет, так что все предприятия «Аби» работают в плановом режиме.

Кроме того, специалисты Россельхознадзора и Областной ветеринарной лаборатории отбирали пробы свинины со складов и среди готовой продукции, и во всех случаях они оказались отрицательными. Вместе с тем, на самой компании действует лаборатория по контролю качества, которая проверяет абсолютно все поступающие ингредиенты.

Напомним — ранее стало известно, что во Владимире был обнаружен первый случай африканской чумы свиней. Указ о карантине издал губернатор Владимирской области. Речь шла о том самом складе «Аби» на улице Мещерской.