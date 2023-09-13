Во Владимире интеллектуальную транспортную систему будет внедрять "Ростелеком"

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В России пытаются внедрить интеллектаульные транспортные системы, которые должны решить проблему интенсивности движения и увеличения транспортных потоков в городах. Пытаются запустить ИТС и во Владимире.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, на сегодняшний день завершена работа по проектированию ИТС Владимирской городской агломерации, проведен аукцион на оказание услуги по созданию ИТС на период 2023 – 2025 годов. Его победителем стало ПАО «Ростелеком».

Проектом предусмотрено создание центра управления, где подробная информация о транспортном потоке (заторах, пробках, авариях и т.д.) и передвижении машин по улицам города будет отображаться на видеостене. Кроме того, ИТС будет управлять светофорами, мониторить погоду и уровень транспортного потока, отслеживать ДТП и ЧС. В ближайцшие три года к центру управления должны подключить 27 светофоров, установить 74 видеодетектора транспорта, а также 1 автоматическую дорожную метеостанцию. А полностью внедрить ИТС должны к концу 2030 года.