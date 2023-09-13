Власти Владимира передумали перекрывать Студеную гору

Фото с портала google maps.

Власти Владимира сообщают, что проведение работ по восстановлению уличного освещения на участке по улице Студеная гора от светофора у Владимирского авиа-механического колледжа (ул. Дворянская, 27а) до улицы Дзержинского перенесено на более поздний срок. В мэрии также уточнили, что о дате проведения ремонтных работ будет сообщено дополнительно.

Напомним, что изначально планировалось, что из-за ремонтных работ на данном участке будет перекрыто движение, а транспорт направят в объезд. Перекрытие должно было состояться 14 сентября с 9 до 12 часов.