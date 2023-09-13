Во Владимире председатель СНТ подозревается в присвоении 120 тысяч рублей

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональный Следком завел уголовное дело в отношении 68-летнего жителя Владимира, подозреваемого в присвоении с использованием служебного положения.

По предварительным данным, председатель одного из садовых некоммерческих товариществ на территории Владимира, имея в силу занимаемой должности доступ к денежным средствам, получаемым в качестве взносов от собственников земельных участков, присвоил принадлежащие товариществу 120 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, сообщает Следком по Владимирской области.

В настоящее время допрашиваются свидетели, изучается документация. Расследование проводится при оперативном сопровождении сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по г. Владимир.