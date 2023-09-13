Владимирских учителей освободят от излишней "бумажной работы"

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Этот год в России объявлен Годом педагога и наставника. Большой проблемой в системе образования является излишняя отчетность, которую требуют от учителей.

Министерство просвещения РФ установило перечень из 5 документов (вместо 40-50), подготовкой которых должны заниматься учителя. Введен прямой запрет возлагать на педагогов обязанности по подготовке документов, не входящих в перечень. Кроме того, поправки в законодательство разрешили не дублировать электронные документы копиями на бумажных носителях.

«Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда органы исполнительной власти, другие организации и ведомства запрашивают информацию и документы, которые не определены федеральным законодательством. Но и рамок, ограничивающих эти запросы, тоже нет. Поэтому наша задача - создать рамку, за пределами которой никто ничего лишнего спрашивать с руководителей организации не сможет», - рассказала советник руководителя Рособнадзора, директор по развитию ГК «Просвещение» Наталья Алтыникова.

Снизят нагрузку и на воспитателей. По предварительному заключению в перечне заполняемых документов могут остаться только журнал посещаемости и план работы вместо 50-70 документов, заполняемых сейчас воспитателями.

«При высоком уровне цифровизации системы образования (а Владимирская область вошла в пятёрку лучших регионов страны по освоению ФГИС «Школа») - любая выборка данных должна производиться автоматически, без привлечения педагогов к бумажной работе. Нужно работать с улучшением управленческой логистики», - отметил вице-губернатор Владимир Куимов.