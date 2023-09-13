Житель Судогодского района украл машину, чтобы отремонтировать свой автомобиль

. Фото: Евгения ГУСЕВА

11 сентября в Судогодском районе полицейские задержали 51-летнего жителя одной из районных деревень, подозреваемого в краже автомобиля «Фольксваген».

Полицейские установили, что 1 сентября мужчина украл чужой автомобиль, который, как ему показалось, был припаркован около частного дома и длительное время находился без присмотра. Мужчина попросил ничего не подозревавшего знакомого посидеть за рулем незапертого «Фольксвагена» и, прицепив машину к личной «Газели», отогнал к себе во двор. Как выяснилось, иномарку он похитил, чтобы разобрать на запасные части и отремонтировать тем самым свой автомобиль такой же марки и модели, сообщают в областном УМВД.

Заявление от собственника автомашины, обнаружившего пропажу, поступило в полицию только 10 сентября. Мужчина действительно все это время отсутствовал по месту жительства в связи с работой.

В день обращения потерпевшего в полицию оперативники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Мужчину задержали, а автомобиль изъяли и передали законному владельцу. Распорядиться им в своих целях задержанный не успел.

На мужчину завели уголовное дело по статье "кража".