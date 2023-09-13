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НовостиОбщество13 сентября 2023 7:44

Жители Владимирской области увидели северное сияние

Запечатлеть природное явление можно было 12 сентября
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Александр ГЛУЗ

Вечером 12 сентября житель Владимирской области Александр Каширцев смог увидеть и запечатлеть северное сияние в поселке Малыгино Ковровского района. Причем удача улыбнулась ему уже во второй раз.

«2023 год радует астролюбителей средней полосы России таким красивым явлением как северное сияние. Второй раз за этот год удалось своими глазами увидеть танцы ярких столбов на ночном звёздном небе», - написал Александр на своей странице в ВКонтакте.

Кстати, в этом году жители региона уже видели северное сияние. Полюбоваться красивым природным явлением можно было в ночь на 24 апреля. Ученые объясняют, что как правило, полярные сияния в средней полосе России возникают из-за вспышек на солнце.