Губернатор Александр Авдеев встретился с хоккейной командой «Русичи»

фото с сайта регионального Правительства

13 сентября стартует новый хоккейный сезон, который владимирские «Русичи» впервые проведут в группе «А» юниорской хоккейной лиги. На днях с членами команды встретился губернатор Александр Авдеев.

Юниорская хоккейная лига считается первой ступенью профессионального российского хоккея. По итогам сезона 2022-2023, хоккейный клуб «Русичи» занял 2 место и вышел в группу «А». Глава региона пожелал команде и тренерскому штабу развития успеха.

В турнире нынешнего сезона заявлено 14 команд из Владимирской, Калужской, Рязанской, Воронежской, Брянской, Ярославской, Липецкой, Тверской и Московской областей.

Турнир пройдет в два круга (с каждой командой будет домашняя и гостевая игра) с 13 сентября по 14 марта. В первом туре ХК «Русичи» принимают ХК «Судогодец».

В нынешнем составе команды - шесть человек из Самары, Татарстана, Коми. Но ее костяк – воспитанники из Владимира, Мурома, Суздаля, Гусь-Хрустального. Наставниками спортсменов выступают высококлассные тренеры.

Сейчас ребята тренируются в ледовом комплексе «Владимир», но в ближайшие месяцы смогут использовать лед во дворце «Полярис».

«У спортивного сообщества на «Полярис» большие надежды. Планируем разместить на его базе областную хоккейную школу. Будем думать о создании областной молодёжной сборной, чтобы юниоры видели перспективы. Это всегда мотивирует расти. Мы ставим цель сделать наши команды более конкурентными. В «Полярисе» больше зрительских мест, надеемся, будет больше интереса болельщиков, а это повышает у игроков ответственность за результаты команды», - подчеркнул глава региона.