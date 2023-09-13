Во Владимире ограничат движение по участку дороги в центре Владимира

фото с сайта городской администрации

МКУ «Благоустройство» города Владимира сообщает, что в связи с проведением работ по восстановлению уличного освещения на участке улично-дорожной сети по ул. Студеная гора от светофора у Владимирского авиа-механического колледжа (ул. Дворянская, д. №27-а) до ул. Дзержинского будет ограничено движение транспорта.

14 сентября данный участок дороги будет закрыт для движения транспорта на период проведения работ с 9 до 12 часов.

МКУ «Благоустройство» приносит извинения жителям за временные неудобства.