В Покрове депутата лишили полномочий из-за отсутствия декларации о доходах

Прокуратура Петушинского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что одним из депутатов Совета народных депутатов Покрова не представлены предусмотренные законом сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругу и своих несовершеннолетних детей за 2021 год.

Направленное в адрес Совета народных депутатов представление прокурора, содержащее требование о прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия, было отклонено. Тогда прокурор обратился с соответствующим заявлением в Петушинский районный суд.

Требования прокурора судом удовлетворены, апелляционным определением Владимирского областного суда решение оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Полномочия депутата досрочно прекращены в связи с утратой доверия.