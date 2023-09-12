Владимиро-Суздальский музей-заповедник отмечает 65 лет со дня основания

. Фото: Александр УТКИН

Владимиро-Суздальский музей-заповедник 11 сентября отметил свой юбилей. Музейному комплексу исполнилось 65 лет.

ВСМЗ был образован 11 сентября 1958 года по распоряжению Совета министров СССР. В его состав были включены историко-архитектурные памятники Владимира, Боголюбова и Суздаля. Первым директором объединенного музея стал Алексей Варганов. Однако по-настоящему прославил ВСМЗ второй директор - Алиса Ивановна Аксенова, которая управляла ВСМЗ на протяжении 50 лет. Именно при ней в 1998 году Приказом Министерства культуры Владимиро-Суздальской музей-заповедник получил федеральный статус.

В состав музея-заповедника входит 56 памятников архитектуры. Это по преимуществу памятники древнерусского времени (XII — начало XVIII веков) — церковные и гражданские, каменные и деревянные, отдельные здания и архитектурные комплексы. Ряд памятников относится к губернскому времени (конец XVIII — начало XX веков). Наибольшую ценность представляют памятники белокаменного зодчества XII—XIII веков. Восемь памятников и ансамблей внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.