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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 13:32

В Суздальском районе погиб инженер-геодезист

Во Владимирской области при дорожных работах насмерть задавили геодезиста
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
иллюстративное фото ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород

иллюстративное фото ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород

9 сентября произошел несчастный случае на производстве. Как сообщает областная прокуратура, около 14 часов 30 минут водитель грузового автомобиля «SITRAK», трудоустроенный в качестве дорожного рабочего, двигался задним ходом по ремонтируемому участку автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» около поворота на село Черниж, где наехал на производившего геодезические работы инженера-геодезиста. Он погиб на месте.

12 сентября постановлением и.о. Суздальского межрайонного прокурора материал проверки направлен в региональный Следком для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Принятие законного решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.