Во Владимире привиться от гриппа можно в трех торговых центрах

Фото из группы Минздрава Владимирской области в ВК.

Минздрав Владимирской области сообщил о том, что во Владимире открылись пункты вакцинации в общественных местах. Речь идет о гипермаркете "Глобус", гипермаркете "Лента" и торговом центре "Восток-1".

По субботам работают все три пункта вакцинации - с 10.00 до 14.00. В будни привиться можно в "Глобусе" - по вторникам и четвергам с 10.00 до 14.00. Привиться можно против гриппа, пневмококка, коронавируса (на данный момент медорганизации забирают вакцину со склада). Против гриппа в наличии вакцины - ""Совигрипп" (трехвалентная) и"Ультрикс Квадри" (четырехвалентная). Против пневмококка - "Превенар 13" и "Пнемотекс". Против коронавируса - "Спутник Лайт".

Напоминаем, что одновременно можно привиться сразу двумя вакцинами: против гриппа и пневмококка, против коронавируса и пневмококка (предварительно обязательно проконсультироваться с врачом).