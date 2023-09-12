Самую красивую деревню Владимирской области назовут 26 сентября

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Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин у себя в телеграм-канале сообщил, что 12 сентября состоялось заседание оргкомитета конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области», на котором определили дату проведения церемонии награждения победителей во Владимире — 26 сентября.

«А сегодня члены жюри поделились своими впечатлениями от поездок. Конкуренция очень высокая! Стараются и новички, и те деревни и села, которые участвуют в смотре-конкурсе не в первый раз. Члены жюри с удовольствием отметили, что даже призёры и победители прошлых лет не останавливаются на достигнутом, а продолжают благоустраивать свою малую родину. Это, считаю, самое главное достижение проекта», написал Алексей Говырин.

До конца недели члены оргкомитета пришлют свои предложения, какая деревня достойна Гран-при и призовых мест. Напомним, что в 2022 году в конкурсе выиграли:

- деревня Дворищи Киржачского района (в категории населённых пунктов с численностью населения до 500 жителей);

- посёлок Бавлены Кольчугинского района (численность населения от 500 до 3 500 человек).

Гран-при получило село Гришино Гороховецкого района.