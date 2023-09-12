В Усадьбе Храповицкого пройдет день духовых оркестров

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16 сентября с 12 до 16 часов в усадьбе Храповицкого пойдет день духовых оркестров.

К традиционному участнику летних встреч - Народному духовому оркестру «Возрождение» из Судогды – присоединится Оркестр Управления Росгвардии по Владимирской области и Духовой оркестр из Гусь-Хрустального.

Оркестр Управления Росгвардии принимал участие в съемках фильма «Женитьба Бальзаминова». Да-да, бравые музыканты в гусарских костюмах – это именно они! А потом были концерты, участие в парадах и городских мероприятиях, выступления перед участниками боевых действий и профессиональные победы. Так, коллектив стал лауреатом I Степени на Международном фестивале-конкурсе «Golden stars rain» в 2016 году.

Духовой оркестр Гусь-Хрустального - один из старейших творческих коллективов города, которому в этом году исполняется 94 года. Оркестр в 1998 году получил звание «Народный коллектив». В его истории были победы во всесоюзных конкурсах, гастроли, концерты. К тому же оркестр воспитал целое созвездие выдающихся музыкантов, в числе которых - Дмитрий Кремнёв, полковник оркестровой службы, и Рудольф Курицын, руководитель эстрадно-джазового оркестра Олега Лундстрема.

Вход свободный.