Больницы Владимирской области получили оборудование для диагностики рака

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Областной онкодиспансер и ЦГБ г. Коврова получили оборудование для диагностики онкологических заболеваний.

За счет средств федерального бюджета в медицинские организации поступило 6 единиц диагностического медицинского оборудования стоимостью 50 миллионов рублей.

Гастровидеоскоп ультразвуковой, ультразвуковая система для видеогастроскопа и ультразвуковой видеобронхоскоп приобретены в эндоскопическое отделение онкодиспансера для выполнения эндоскопического УЗИ с возможностью прицельной биопсии. Данное оборудование позволяет уточнять уровень поражения трахеи и бронхов; выявлять уровень метастазирования и верифицировать опухолевый процесс; проводить диагностику объемных образований поджелудочной железы; стадировать злокачественные новообразования, в том числе определять глубину поражения при небольших размерах опухоли.

Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием – это комплекс оборудования для исследования опухоли от получения образца ткани до анализа изображений тканей и клеток. Поставлена в Областной онкодиспансер.

Микроскопы, приобретенные для онкодиспансера и ЦГБ г. Коврова, предназначены для гистологических и иммуногистохимических исследований. На данный момент с их помощью выполнены десятки тысяч исследований.