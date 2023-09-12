Из Владимирской области в зону СВО отправили еще 15 добровольцев

Фото Правительства Владимирской области.

Новая группа добровольцев из нашего региона отправилась служить по контракту. Об этом сообщает Правительство Владимирской области у себя в телеграм-канале. 15 мужчин напутствовал на площади перед ДК Молодежи министр региональной безопасности Сергей Полузин.

«От вас мы ждем разумного, но четкого исполнения поставленных Президентом задач. Гордимся вашим решением, благодарим за помощь в трудную для страны минуту», - отметил в своей речи Сергей Полузин.

Как пояснио один из добровольцев по имени Руслан, он давно принял для себя решение пойти служить и защищать страну, так как у него в Великую Отечественную войну воевал дед. При этом его провожали в ряды вооруженных сил друзья.

«Провожают меня сегодня друзья, ребята, которые уже были в горячих точках, дали напутственные слова, пожелали вернуться живым и здоровым. Даже вручили небольшой презент — аптечку, с которой человек прошел год на Украине», - рассказал доброволец Руслан.