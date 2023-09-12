За неделю во Владимирской области в ДТП пострадало 26 человек

фото с сайта УМВД по Владимирской области

За прошедшую неделю во Владимирской области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 26 человек получили ранения. Полицейскими оформлено 175 происшествий с материальным ущербом, сообщили в областном УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции области выявили 61 водителя в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия.

Одно ДТП произошло с участием лося. Оно случилось 4 сентября в Суздальском районе. Водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь со стороны Иваново в сторону Владимира, сбил лося. В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир были направлены на амбулаторное лечение.

Также произошло по одному ДТП с велосипедистом и мотоциклистом. Ночью 10 сентября в поселке Иванищи в Гусь-Хрустальном районе 19-летний молодой человек, не имея водительского удостоверения, сел за руль мотоцикла. Он не справился с управлением и врезался в столб. Водитель не пострадал, мотоцикл получил механические повреждения.