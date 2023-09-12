Владимирцы стали чаще страховать свою жизнь и автомобили

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В I полугодии владимирцы потратили на страхование 3,9 млрд рублей, что на четверть больше чем в январе-июне 2022 года. Почти каждый третий житель региона оформил страховой полис: заключено 486 тысяч договоров, что на 14% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

На сегмент автострахования в этом году пришлось 30% сборов владимирских страховщиков. В январе-июне жители региона потратили на полисы ОСАГО свыше 1,2 млрд рублей, что на 29% больше, чем в I полугодии 2022 года. Количество договоров ОСАГО выросло на 5 тысяч до 180,5 тысяч полисов.

«С начала марта 2024 года автомобилисты смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев. Нововведение повысит защищенность добросовестных участников дорожного движения, пострадавших в ДТП», — пояснил заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.

Страхование жизни продемонстрировало рост на 32% до 1,2 млрд рублей, страхование от несчастных случаев и болезней на 9% до 218 млн рублей. Эти договора сопровождают заключение кредитов. Драйвером роста некредитного страхования жизни снова стало инвестиционное страхование жизни.

Страховые выплаты в январе-июне этого года выросли на 20% и приблизились к 2,1 млрд рублей. Выплаты по страхованию жизни (в том числе инвестиционному) возросли на 31% — до 989,6 млн рублей, по ОСАГО — на 13% до 601,4 млн рублей.