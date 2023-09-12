Во владимирских Палатах выставят Боголюбовскую икону Божией матери

Фото ВСМЗ.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник сообщает, что в Палатах в скором времени один из залов полностью посвятят образу Боголюбской иконы Божией Матери, которая является одной из первых, созданных на Руси. Она была написана в 1158–1160-х годах по заказу князя Андрея Боголюбского после чудесного явления ему Богоматери недалеко от Владимира.

Это одна из самых почитаемых православных святынь. Она связана с зарождением русской государственности и считается покровительницей Владимиро-Суздальской земли и всей Руси. Научная реставрация иконы велась более ста лет, начиная с 1918 года, и один из залов экспозиции, которая откроется в январе 2024-го во владимирских Палатах, будет посвящён этой огромной работе. Ещё один зал отведут под рассказ о том, что связано с бытованием и почитанием образа. В третьем будет демонстрироваться сама икона.

Сейчас музей приступает к практическому этапу выполнения этого крупного проекта. И прежде всего потребуется провести ремонт помещений. Поэтому со следующей недели в Палатах для посещения закроют несколько экспозиций: «Шедевры древнерусской иконописи», «Картинную галерею» и «Интерьер дворцового зала».