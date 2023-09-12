Владимирской Областной перинатальный центр признан одним из лучших в России

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, накануне в Сочи состоялся XVII Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: Версии и контраверсии». В его рамках состоялась ежегодная «Перекличка перинатальных центров», которых было представлено в общей сложности 55.

В итоге Владимирский ОПЦ набрал 70 баллов и занял второе место среди коллег, подтвердив таким образом звание одного из лучших перинатальных центров в России. Руководство ОПЦ считает этот результат заслугой всего коллектива профессионалов.