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НовостиОбщество12 сентября 2023 8:31

Владимирской Областной перинатальный центр признан одним из лучших в России

Об этом было объявлено в рамках Общероссийского семинара специалистов
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: правительство Владимирской области

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, накануне в Сочи состоялся XVII Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: Версии и контраверсии». В его рамках состоялась ежегодная «Перекличка перинатальных центров», которых было представлено в общей сложности 55.

В итоге Владимирский ОПЦ набрал 70 баллов и занял второе место среди коллег, подтвердив таким образом звание одного из лучших перинатальных центров в России. Руководство ОПЦ считает этот результат заслугой всего коллектива профессионалов.