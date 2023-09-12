Во Владимирской области 10 школ искусств получат новое оборудование

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, в рамках нацпроекта «Культура» в текущем году завершается обновление материально-технической базы десяти детских школ искусств. Расположены они во Владимире, Радужном, Меленках, Суздале, а также в Александровском, Вязниковском, Кольчугинском и Петушинском районах.

В общей сложности 56,3 миллиона рублей были направлены на закупку для них музыкальных инструментов, оборудования, а также учебных пособий.

Кроме того, продолжается ремонт в Александровской районный детской школе искусств имени В.В. Зубкова. Здесь работы планируют завершить в 2024 году, а пока дети перебрались в другое здание.

Одновременно идет к финалу реставрация детской школы искусств имени В.М. Фирсовой в Суздале, ее откроют в ближайшие дни.

Для колледжа культуры и искусства также закупили мебель, оборудование и инструменты, вдобавок были проведены ремонтные работы.