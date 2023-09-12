В Коврове мужчина избил до смерти сожительницу во время бытовой ссоры

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области. Ковровский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

Судом установлено, что в марте минувшего года нетрезвый ковровчанин пришел домой и начал высказывать претензии его сожительнице, которая тоже была нетрезвой. Суть претензий заключалась в том, что женщина в отсутствии приятеля не приготовила ужин и не убралась.

В ходе ссоры мужчина ударил подругу по голове, отчего та упала на пол. После этого он начал избивать ее ногами и нанес не менее 13 ударов по голове, ногам и туловищу, отчего женщина скончалась на месте происшествия.

Суд признал ковровчанина виновным и приговорил к 7 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.