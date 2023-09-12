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НовостиОбщество12 сентября 2023 7:20

Исторический центр Гороховца предложено внести в список всемирного наследия

Соответствующее предложение рассматривается на 45-й расширенной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Елена Ахмедова

Как сообщает Постоянное представительство Российской Федерации при ЮНЕСКО, мероприятие стартовало 10 сентября в Саудовской Аравии в Эр-рияде и продлится до 25 сентября.

В целом комитет рассмотрит 53 новых номинации на включение в Список всемирного наследия, причем наша страна предложила две заявки. Первой стали Астрономические обсерватории Казанского Федерального университета, а вторым предлагается рассмотреть «Исторический центр Гороховца».

Таким образом, если заявка будет одобрена, памятники архитектуры Гороховца встанут в один ряд с Золотыми воротами и белокаменными соборами Владимира, которые также включены в этот список, и получат всемирное признание.