В Вязниковском районе задержан похититель железа с крыш деревенских домов

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале сентября в полицию Вязниковского района с похожими заявлениями обратились 47-летний житель Подмосковья и 57-летняя местная жительница.

Оба оказались хозяевами нежилых домов в поселке Лукново, и в обоих случаях пожаловались на пропажу листов кровельного железа, которыми были покрыты крыши.

Полицейские установили, что к краже может быть причастен 28-летний молодой человек из Вязниковского района. После задержания он не стал отпираться и признался, что действительно минувшим летом обратил внимание на два заросших травой ветхих дома, и решил, что они заброшены.

Тогда парень решил снять железо с их крыш, что и сделал при помощи гвоздодера. В общей сложности он снял 123 листа на 23 тысячи рублей, которые затем сдал в пункт приема металлов.

По данным фактам расследуется уголовное дело по статье «Кража», на время следствия молодого человека отпустили под подписку о невыезде.