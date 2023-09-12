Во Владимирской области министра здравоохранения оштрафовали за отписки

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Прокуратура Владимирской области выяснила, что в мае текущего года в региональном министерстве здравоохранения зарегистрировано заявление председателя правления «Общества защиты прав потребителей «Народный контроль» о нарушениях в системе здравоохранения. Ответ заявителю был просрочен и направлен позже установленного законом тридцатидневного срока. Кроме того, он был дан не по существу, часть доводов заявителя проигнорирована.

С нарушением установленного законом срока рассмотрено и заявление председателя Общероссийского объединенного профсоюза работников общественного обслуживания СОЦПРОФ.

Заместителем прокурора области в отношении министра здравоохранения региона заведено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого Артему Осипову был назначен штраф.

Кроме того, по результатам проверки заместителем прокурора области курирующему заместителю губернатора региона внесено представление.