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НовостиОбщество12 сентября 2023 6:03

Во Владимирской области министра здравоохранения оштрафовали за отписки

Глава ведомства игнорировал сроки ответа на обращения и отвечал не по существу
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Прокуратура Владимирской области выяснила, что в мае текущего года в региональном министерстве здравоохранения зарегистрировано заявление председателя правления «Общества защиты прав потребителей «Народный контроль» о нарушениях в системе здравоохранения. Ответ заявителю был просрочен и направлен позже установленного законом тридцатидневного срока. Кроме того, он был дан не по существу, часть доводов заявителя проигнорирована.

С нарушением установленного законом срока рассмотрено и заявление председателя Общероссийского объединенного профсоюза работников общественного обслуживания СОЦПРОФ.

Заместителем прокурора области в отношении министра здравоохранения региона заведено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого Артему Осипову был назначен штраф.

Кроме того, по результатам проверки заместителем прокурора области курирующему заместителю губернатора региона внесено представление.