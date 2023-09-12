В Покрове после ремонта трассы М-7 начинают благоустраивать территорию

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9 сентября губернатор Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Покров. Он оценил ход ремонта автодороги М-7 «Волга» в черте города, где завершился ремонт проезжей части, и обсудил дальнейшее благоустройство обочин, прилегающих к трассе.

«Покров с его промышленным и туристическим потенциалом должен иметь ухоженный вид. Постепенно приводим его в порядок, работы ещё много. Обсудили с коллегами идеи по продолжению благоустройства прилегающей к трассе территории. Неплохие результаты по ремонту городских дорог. При областной поддержке заасфальтированы участки на ул. Кольцевой, К. Либкнехта, Советской, Райтоповском и Пожарном проездах. Кроме того, восстановлены участки дорог, задействованных во время строительства трассы М-12, по Райтоповскому проезду, проездам №5 и №9 и по ул. Пролетарской», – отметил по итогам поездки Александр Авдеев.