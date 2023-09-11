В Гусь-Хрустальном районе 19-летний мотоциклист врезался в столб

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло 10 сентября в 01.30 в поселке Иванищи на улице Спортивная.

По предварительной информации, 19-летний молодой человек без прав на мотоцикле без госномера ехал со стороны улицы Первомайской в сторону улицы Центральная.

В какой-то момент молодой человек не справился с управлением, в результате чего выехал с дороги и врезался в столб линии электропередач.

По счастливому стечению обстоятельств в результате аварии парень никаких травм не получил, а вот его мотоцикл теперь требует ремонта.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка.