В Гусь-Хрустальном районе 19-летний мотоциклист врезался в столб

Фото: УМВД России по Владимирской области
Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло 10 сентября в 01.30 в поселке Иванищи на улице Спортивная.
По предварительной информации, 19-летний молодой человек без прав на мотоцикле без госномера ехал со стороны улицы Первомайской в сторону улицы Центральная.
В какой-то момент молодой человек не справился с управлением, в результате чего выехал с дороги и врезался в столб линии электропередач.
По счастливому стечению обстоятельств в результате аварии парень никаких травм не получил, а вот его мотоцикл теперь требует ремонта.
По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка.