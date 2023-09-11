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НовостиОбщество11 сентября 2023 13:21

Во Владимирском госуниверситете сменился глава Педагогического института

Им стал Александр Сергеевич Малахов
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Владимирский государственный университет имени А.Н. и Н.Г. Столетовых

Фото: Владимирский государственный университет имени А.Н. и Н.Г. Столетовых

Как сообщили во Владимирском государственном университете имени А.Н. и Н.Г. Столетовых, с 11 сентября должность директора Педагогического института занял Александр Малахов, который до этого времени являлся заместителем руководителя данного учреждения.

В свою очередь, прежний директор Пединститута Марина Артамонова перешла на новую должность. Она возглавила Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой (ВИРО).

В ВлГУ отметили, что Марина Артамонова остается преподавателем университета, и пообещали много интересных проектов совместно с ВИРО в ближайшем будущем.