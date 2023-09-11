Во Владимире пройдет "Неделя финансовой грамотности"

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во Владимире стартовала "Неделя финансовой грамотности". С 11 по 15 сентября владимирцы и гости города смогут посетить лекции и мастер-классы, квесты и викторины. Выбор тем — масштабный: от защитных признаков наличных денег до цифрового рубля, финансовых пирамид и инвестиционной грамотности, финансовой безопасности и защиты прав потребителей, налогов и пенсий.

На площадке Владимирской областной научной библиотеки ежедневно будут проходить занятия по темам: «Знай свои деньги», «Цифровой рубль», «Инвестиции», «Финансовые пирамиды», «Защита от мошенничества», «10 типичных ошибок потребителя», «Имущественные налоги», «Актуальные вопросы пенсионного законодательства РФ».

Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи пройдут интерактивные занятия по финансовой грамотности для детей младшего школьного возраста по теме «Как уберечься от мошенников», а также тест по теме «Знаешь ли ты свои финансовые права» для студентов колледжей.

ВлГУ подведет итоги работы школы волонтеров финансовой грамотности, поделится «Финмудростями» и пригласит прокатиться в «Финансовом троллейбусе». Владимирский филиал РАНХиГС проведет вебинар для учителей и финансовый квиз для студентов. Во Владимирском филиале «Российского университета кооперации» состоится квест-игра для старших школьников «Копейка рубль бережет».