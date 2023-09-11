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НовостиОбщество11 сентября 2023 12:44

Владимиру официально присвоено звание «Город трудовой доблести»

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Виктория СУХОВА

Указ, подписанный 11 сентября, гласит, что почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается Владимиру за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечения бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявленный при этом героизм и самоотверженность.

Кроме Владимира, тем же указом аналогичное почетное звание присвоено еще девяти городам, среди которых оказался и наш ближайший сосед — Рязань.