Владимиру официально присвоено звание «Город трудовой доблести»

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Указ, подписанный 11 сентября, гласит, что почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается Владимиру за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечения бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявленный при этом героизм и самоотверженность.

Кроме Владимира, тем же указом аналогичное почетное звание присвоено еще девяти городам, среди которых оказался и наш ближайший сосед — Рязань.