Во Владимире женщина тайно взяла кредит в 900 тысяч рублей на имена подруг

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Фрунзенскому району Владимира задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в совершении мошенничества.

По версии следствия, она обманула 52 и 53-летнюю приятельниц.

Обе женщины с удивлением узнали от сотрудников банка, что одна «задолжала» 300, а другая 600 тысяч рублей, причем сами дамы никаких кредитов не брали.

В ходе разбирательства полицейские установили, что в обоих случаях след ведет к 32-летней знакомой обеих женщин. Следователи полагают, что минувшей весной молодая дама установила доверительные отношения с потерпевшими и систематически ходила к ним в гости, где время от времени просила воспользоваться их телефонами якобы для совершения звонков, а также для оплаты сотовой связи или перевода денег.

Благодаря этому подозреваемая получила доступы к персональным данным хозяек телефонов и оформила на их имена онлайн-кредиты, а полученные деньги перевела на собственные счета и потратила на себя.

По данному факту расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». На время следствия женщину отпустили под подписку о невыезде.